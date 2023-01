OGROMNA RUPA PROGUTALA AUTOMOBILE - Jezivi prizori u Americi nakon oluje, vatrogasci izvlače ljude iz vrtače (FOTO+VIDEO)

Naime, rupa koja se otvorila tokom prethodnih dana "progutala" je dva automobila, a da stvar bude gora u njemu su se nalazile dve osobe, jedna devojka i starija žena.

Vatrogasne i spasilačke službe dobile su poziv u ponedeljak uveče, oko 21.30 časova, nakon čega su hitno izašli na teren. Vatrogasci su pronašli dva vozila jedno na drugom na oko pet metara ispod nivoa.

Dve žene spašene su i hospitalizovane sa lakšim povredama, nakon što su se vatrogasne jedinice užetom spustile, koristeći pritom merdevine i uže zbog oštrog nagiba.

VIDEO: Massive sinkhole swallows two vehicles in Los Angeles.



Images show two cars inside a giant sinkhole that opened up on Tuesday during the relentless storms ravaging California. According to local media, the passengers were rescued and hospitalized with minor injuries pic.twitter.com/NI62jzPjbN