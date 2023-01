NESTAO BORIS DŽONSON: Šokantna fotografija bivšeg premijera napravila veliku pometnju (FOTO)

Slika je postavljena u nedelju uoči pokušaja kompanije Virdžin Orbit da izvede prvo svemirsko lansiranje sa britanskog tla. Na njemu je prikazan Šaps tokom posete svemirskoj luci Kornvol, kako stoji ispred rakete Lančer Van zajedno sa visokim zvaničnicima kompanije i svemirske agencije Velike Britanije.

Korisnici orlovskih očiju primetili su sumnjivu mrlju tačno u centru slike i ubrzo utvrdili da je to dokaz uređivanja fotografija. Originalni snimak, koji je snimljen u julu 2021. i ostaje dostupan na Flik nalogu Dauning strita 10, prikazuje tadašnjeg premijera Borisa Džonsona na tom upražnjenom mestu na slici.

Šaps je bio sekretar za transport u Džonsonovom kabinetu i pratio je šefa britanske vlade tokom njegove posete svemirskom objektu pre više od godinu dana. Tvit sa ispravljenom slikom je kasnije uklonjen.

Spot the difference, @GrantShapps-style!



(thanks to @garius for spotting this one, and made extra special by the fact that the launch completely failed) pic.twitter.com/rbVj36v0rR