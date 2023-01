Bilstrom: EU spremna na dugotrajan rat u Ukrajini

Evropska unija je spremna na dugotrajan rat u Ukrajini i podržaće Kijev protiv ruske agresije koliko god bude potrebno, izjavio je danas švedski ministar spoljnih poslova Tobijas Bilstrom, čija država predsedava EU.

"Uprkos kontinuiranim pokušajima Rusije da nas podele, jedinstvo unutar EU i širom Atlantika je bilo snažno. EU je spremna na dugotrajan rat i nastaviće da podržasva Ukrajinu politički, ekonomski, vojno i humanitarno, koliko god to bude trebalo", rekao je Bilstrom na konferenciji za novinare, preneo je Rojters. On je rekao i da će EU nastaviti da radi na novim sankcijama protiv Moskve povodom napada na Ukrajinu, nakon što je do sada uvedeno devet paketa sankcija.