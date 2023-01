Još poverljivih dokumenata pronađeno u Bajdenovoj privatnoj kancelariji: On tvrdi da ne zna njihov sadržaj

Republikanci, koji su nedavno preuzeli kontrolu nad Predstavničkim domom SAD i obećali da će istražiti Bajdenovu administraciju, optužili su američkog predsednika za licemerje.

Advokati američkog predsednika Džozefa Bajdena pronašli su nove poverljive dokumente, nakon što su pre nekoliko dana priznali da je prošle jeseni u njegovoj privatnoj kancelariji otkriveno desetak poverljivih dokumenata, javlja CNN.

Jedan od izvora rekao je CNN-u da je potraga dovela do otkrića dodatnih dokumenata od interesa istražiteljima koji se bave ovim slučajem.



Još uvek nije poznato kada su i gde su Bajdenovi advokati pronašli dodatne dokumente.

Prvo otkriće poverljivih dokumenata u Bajdenovoj bivšoj kancelariji pokrenulo je pretragu drugih lokacija na kojima su možda ostavljeni dokumenti iz vremena kada je on bio potpredsednik. Kongresni komitet saopštio je juče da će istražiti zašto su dokumenta, označena kao poverljiva, pronađena u bivšoj privatnoj kancelariji predsednika Džozefa Bajdena u vašingtonskoj nevladinoj organizaciji.

Novi republikanski predsedavajući Odbora za nadzor vladinih agencija Džejms Komer rekao je da ovo telo „zabrinuto da je predsednik Bajden kompromitovao obaveštajne izvore ".

Dokumenti, otkriveni u "Pen Bajden centru" u Vašingtonu, navodno sadrže izveštaje o stranim zemljama, a Američko Ministarstvo pravde trenutno razmatra to pitanje. Komer je zatražio od Bele kuće da preda svoje dokumente i komunikacije u vezi sa poverljivim materijalima, kao i spisak ljudi koji su imali pristup tom kancelarijskom prostoru, do 24. januara, a to je zahtev, a ne pravno obavezjući poziv.

Američki predsednik Džozef Bajden saopštio je u utorak da je iznenađen saznanjem da su poverljivi dokumenti pronađeni u njegovoj nekadašnjoj kancelariji u vašingtonskoj nevladinoj organizaciji "Pen Bajden centar" i naglasio da on i njegov tim u potpunosti sarađuju u razjašnjavanju svih okolnosti u tom slučaju.

Bajden je u obraćanju novinarima, na zajedničkoj konferenciji sa liderima Meksika i Kanade, saopštio juče da ozbiljno shvata poverljiva dokumenta i rekao da ne zna njihov sadržaj.

Rekao je da su mu advokati predložili da ne pita šta oni sadrže. Bajdenov advokatski tim otkrio je oko 10 dosjea u zaključanom ormaru u "Pen Bajden centru" u Vašingtonu u novembru, a oni su predati Državnom arhivu.

FBI je uključen u istragu poverljivih dokumenata pronađenih u ovoj nevladinoj organizaciji, a američki državni tužilac Merik Garland zamoljen je da ih pregleda. Izvor upoznat s predmetom je rekao u ponedeljak američkoj televiziji da serija dokumenata ne sadrži nuklearne tajne, a nije naveden stepen njihove klasifikacije i poverljivosti. Bajdenov specijalni savetnik, Ričard Zauber, naveo je u izjavi za CBS u ponedeljak da su dokumente otkrili neposredno pre izbora za Kongres advokati američkog predsednika koji su raščišćavali kancelarijski prostor.

Bajden, koji je bio potpredsednik SAD za vreme mandata Baraka Obame od 2009. do 2017, nakon toga je do 2020. imao kancelariju u organizaciji koja je udaljena nešto više od kilometar od Bele kuće.

On se zbog ovog slučaja suočava sa kritikama republikanaca nakon što je Ministarstvo pravde SAD prošle godine pokrenulo istragu o postupanju bivšeg predsednika Donalda Trampa sa poverljivim dokumentima otkrivenim na njegovom imanju Mar-a-Lago u Palm Biču na Floridi.

