'Traži se': Brajan Volš se našalio u školskom godišnjaku, nije ni slutio koliko će biti u pravu!

Jedna korisnica Tvitera objavila je stranicu Brajana Volša iz školskog godišnjaka. Iznad njegove slike je napisano "Traži se". Navodi se da mu je omiljena reč "novac", a imena omiljene pesme, filma i knjige sadrže reč "novac".

U godišnjaku se navodi da je "saopštio da mrzi ljude".

Ista korisnica je takođe, podelila fotografiju na kojoj se vidi da su za Brajana Volša, kroz šalu, tada naveli da će biti tajkun, a da je najviše opsednut novcem.

Podsetimo, Ana Volš nestala je 1. januara, a njen muž Brajan Volš prijavio je njen nestanak tek nakon tri dana. Potom je uhapšen zbog ometanja istrage, odnosno jer je izostavio da kaže gde je sve bio u kritičnim danima.

U međuvremenu, međutim, američki mediji su objavili da je policija u njihovoj kući pronašla nož i krv u podrumu, kao i da je on na internetu pretraživao "kako da se reši tela žene od 52 kilograma", ali i kupovao najlon, lepljivu traku i sredstva za čišćenje - navode zbog kojih deo javnosti sumnja da je on odgovoran za njen nestanak.

Policija je na deponiji pronašla prve dokaze da je počinjen zločin, a u toku je provera o tome da li stvari pripadaju Ani Volš. Istražitelji su pronašli kese za otpatke sa krvlju, sekire, noževe, korišćene potrepštine za čišćenje i tepih na kojem su pronađeni ostaci ljudskom tkiva.

Prinstcreen /Instagram/anawalsheAna Volš

Otkriveno je i da se Brajan Volš lečio u psihijatrijskoj ustanovi, kao i da je svojevremeno pokrao svog oca, zbog čega nisu komunicirali, a i zbog čega ga je izbacio iz testamenta.

Someone sent me Brian Walshe's page from our yearbook. Totally forgot about this unfortunate decision of his ... https://t.co/bqKsYlJZSz pic.twitter.com/3p0TQwk0vR