Najstariji sin Ane Volš imao strah od oca: Stručna analiza dečakovog crteža koji je nestala Beograđanka objavila

Analiza psihološkinje Snežane Repac otkriva emotivnu snagu ali i ranjivost sina nestale Ane Volš

Ana Volš, uspešna Beograđanka za kojom danima traga cela Ameirka, objavila je pre više od pola godine na Instagramu crtež svog najstarijeg sina na osnovu koga stručnjaci mogu izvesti zaključak da je dečak ima strah od oca Brajana Volša, koji je uhapšen zbog ometanja istrage.

Psihološkinja Snežana Repac analizirala je crtež na osnovu koga se može zaključiti da dečak ima snažan i prvržen odnos sa majkom, ali i da ima strah od oca. Sin nestale Ane Volš, kaže Repac, je maštovit, kreativa, inteligentatn i stabilan, a potezi na crtežu otkrivaju njegvu sigurnost i zapažanje onoga što želi da iskaže.

- Dečakov crtež nam pokazuje kako se dečak uklapa u svoju sredinu, siguran je u sebe, smešta crtež u sredinu papira. Levi kvadrant simboliše prošlost i privrženost majci, a vidi se da je crtež započet sleva na desno. Kvadrant desno označava budućnost i oca. Karakterističan je spoj ova dva simbolička prostora, jer levi kvadrant, gde se prikazuje majka, na crtežu je jasan, obojen crvenom bojom, i ukrašen ilustrativno, sa simetričnim detaljima, što ukazuje na jaku povezanost sa majkom, njen vaspitni uticaj kao i jake emocije, ali i dozu straha. Crvene crte koje idu nadole, ovde su u funkciji da prikažu noge figure, ali i strah, jer se dečakov "kameleon uspravio i kreće negde”. Crte crvenog trnja usmerene nadole simbolišu njegov svakidašnji život, dakle bol koji dolazi od oca, otrkila je psihološkinja.

Dečak je, navodi dalje, na crtežu izostavio telo oca što govori o odnosu koji je distanciran, bez fizičkog kontakta, ali i nejasan, dete očekuje da oca konačno vidi kako bi trebalo. Nije mu poznat, predstavljen je profilom, nema uši, nema nos, što govori da je komunikacija slaba i u prolazu, nema bliskog kontakta.

Beograđanka Ani Volš sa tri deteta i suprugom Brajanom živela je u Bostonu, a radnu nedelju provodila je u Vašingtonu, na pozicji izvršnog direktora kompanije za nekretnine.

Svaki trag joj se gubi u zoru 1. januara, kada je trebalo da naručenim vozilom stigne na aerodrom, na let do Vašingtona, na koji nije stigla. Suprug Brajan Volš njen nestanak je prijavio 4. januara, a posle nekoliko dana on je uhapšen zbog ometanja istrage. U porumu kuće pronađen je krvav nož, a na deponiji krvave kese, sekira i testere.