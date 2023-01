LOPOVI SU IZABRALI POGREŠNU KUĆU: Upali kod profesionalnog boksera i šampiona, to je bila VELIKA GREŠKA (VIDEO)

Dva lopova tinejdžera iz Australije pokušala su u nedelju ujutro da provale u kuću u Benova Votersu. Ispostavilo se da imanje pripada Kejsi Kasvelu - profesionalnom bokseru.

Čim je video dva sumnjiva lika kako kruže njegovim automobilom, bokser je odmah istrčao i krenuo u lov na mladiće bez košulje.

Kako prenosi The Sun, kada su dva uljeza stala ispred kuće, muškarac je još spavao. Ali probudio ga je alarm posebne aplikacije povezane sa sigurnosnim kamerama postavljenim u zgradi. Jedan od potencijalnih provalnika navodno je kod sebe imao nož.

Snimak je na društvenim mrežama prvi postavio bokserov prijatelj Demsei McKean.

„Probudio se i video dvojicu lopova kako mu obilaze auto i imanje ispred kuće. Hteli su da preskoče ogradu, pa je dotrčao i jurio ih niz put. Izabrali su pogrešnu kuću, moj prijatelj je profesionalni borac i nacionalni šampion", rekao je Mekkin.

Kasvel živi u Australiji, ali je engleskog porekla. Rođen je u Milton Kejnsu. Kao profesionalac imao je sedam borbi i sve ih je dobio, četiri nokautom. Zauzvrat, kao amater, on je šampion australijske države Kvinslend.

A šta se desilo sa mladićima kada ih se dočepao, a da, verovatno ste i sami pogodili.

