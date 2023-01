HOROR! LEŠ LEŽAO 20 GODINA U KREVETU NAPUŠTENE KUĆE - Irski radnici zatekli jeziv prizor, a tek šta su pronašli u frižideru...

U okrugu Kork u Irskoj, radnici koji su raščišćavali napuštenu kuću otkrili su kostur za koji se sumnja da leži u krevetu kuće 20 godina, dok puter u frižideru koji su pronašli datira iz 2001.

Šokirani policajci, koji su obrzo izašli na teren,ogradili su čitav prostor oko jednospratne kuće, dok su vatrogasci uklonili ostatke u mrtvačnicu Univerzitetske bolnice u Korku, prenosi Irish Mirror.

Pomoćnik državnog patologa Margaret Bolster je sinoć trebalo da uradi obdukciju.

Patolozi tvrde da je gotovo neverovatno da je leš ležao u kući neotkriveno čitave dve decenije.

- Teško mi je to zamisliti. Ali to se dešavalo i ranije u drugim gradovima i selima. Velika stvar je sada identifikacija, to će potrajati. To može biti bilo ko - navode.

- Istražitelji se nadaju da će zubni kartoni potvrditi identitet osobe. Tužno je što postoji negde porodica koja je možda tražila ovu osobu.

Policajci su intenzivno vršili upite od vrata do vrata kako bi pokušali da saznaju bilo kakvu informaciju o osobi čiji je leš pronađen u kući.

