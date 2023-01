GRETA TUNBERG UHAPŠENA U NEMAČKOJ: Danima protestovala zbog otvaranja rudnika, pa se OPIRALA policiji (FOTO)

Greta Tunberg je među klimatskim aktivistima koji su privedeni tokom protesta protiv otvaranja rudnika zbog kojeg se selo Licerat kod Kelna iseljava.

Ona je, naime, uhapšena dok je protestovala kod površinskog kopa rudnika Garcvajler 2, nekih devet kilometara od Licerata, prenosi Telegraf.

Ona se, inače, demonstrantima pridružila u petak, a očevici su je videli kako sedi u velikom policijskom autobusu sa ostalim privedenim.

Mediji su u nedelju izvestili da je Tunbergovu nekoliko policajaca je iznelo sa protesta protiv otvaranja rudnika lignita u Liceratu.

Na fotografijama, koje je Bild objavio, vidi se kako Tunbergova sedi na zemlji, smeje se i odbija da, po zahtevu policajaca, napusti skup.

The "agents of coal" are attacking peaceful protectors of the climate.



It is, indeed, a blunt phrasing, but it reflects, according to the locals, how the "coal mafia" has control over the entire region, from politicians to local authorities.pic.twitter.com/X8LIY15o5E