3 MOTIVA ZA UBISTVO ANE VOLŠ: Svi se pitaju zašto bi Brajan počinio OVAKO MONSTRUOZAN ZLOČIN - sigurno je samo da se nešto 'čudno dešavalo'

Na današnjoj konferenciji za novinare američki tužilac će izneti sve dokaze koji su prikupljeni protiv Brajana Volša supruga Beograđanke Ane Volš koji ga terete za ubistvo svoje žene. Prve nezvanične informacije ukazuju da je Brajan svoju ženu izmasakrirao, a potom se rešio delova tela na otpadu za reciklažu.

Postavlja se pitanje koji je motiv Brajan imao za ovaj jezivi zločin?

Razvod

Prijatelji Ane Volš ispričali su nakon njenog nestanka da su primetili da se "poslednjih šest meseci događa nešto čudno sa Anom, te i da je krajem decembra žurila da se reši imovine"

- Ona je prodala automobil i stan u kojem su živeli ona i Brajan dva dana pre misterioznog nestanka i to za gotovinu - rekli su njeni prijatelji.

Ana je pre nestanka najavljivala i neko iznenađenje, a ono što su primetili njeni prijatelji jeste da poslednjh meseci nije nosila venčanu burmu. Ana koja je bila veoma aktivna na društvenim mrežama i gotovo svakodnevno kačila fotografije iz života - sa prijateljima, decom poslednje dve ipo godine nije objavila ni jednu fotografiju sa Brajanom. Poslednja koju je podelila sa svojim pratocima bila je od 13. aprila 2020. godine za njen rođendan. Anine drugarice Nataša i Pamela, takođe su ispričale da Ana nikada nije želela da priča o Brajanu, a i kada bi se potegla priča o njemu, promenila bi temu.

Selidba

Ana Volš živela je na relaciji Boston - Vašington, a prema tvrdnjama njenih najbližih ona je želela da se presele u Vašington gde je radila. Ana, kako pričaju, nije provodila mnogo vremena sa decom i to joj je smetalo, posebno jer Brajan nije smeo da izlazi iz kuće jer je imao nanogicu zbog prevare sa slikama. Anina majka Milanka, pričala je o tome:

- Jedino što vidim kako mogući razlog svađe je to što je ona želela da i deca dođu kod nje u Vašiongton, ali Brajan pošto je još uvek bio u tom sudskom procesu i pošto nosi nanogicu nije dozvolio da deca idu... - rekla je Milanka Ljubičić i ispričala da se Ana u novembru požalila da "sve ovo sa Brajanom predugo traje, da je umesto dva meseca ostao skoro godinu dana u toj iznajmljenoj kući i da joj nije prijatno da toliko putuje, a želela je da deca budu sa njom".

Najbolja prijateljica Ane Volš, Alisa Kirbi rekla je za američke medije da su Ana i Brajan imali razmirice oko dece, a da je oko Božića bilo poprilično napeto.

- Ja sam bila sa njom u četvrtak uveče. To je bio poslednji put da sam bila sa njom. Tada smo izašle na večeru, a prethodno smo išle na ples i ostale smo do kasno. Sutradan ujutru, tog petka ona je otišla u Boston. Njihove svađe bile su oko toga kada će konačno da se presele u Vašington, kada ću ona ponovo da budem sa svojom decom, to je bio njen prioritet. Oni su prolazili kroz jedan veliki stresni period i znam da je za Božić bilo napeto - kaže ona.

Novac

Sudeći po činjenicama koje su isplivale nakon Aninog nestanka, ova Beograđanka umela je da zaradi novac. Za razliku od nje, Brajan je samo prevarama mogao da dođe do nekih para, a poslednjih meseci Ana ga je izdržavala.

Najzanimljiviji primer jeste onaj koji je vezan za prodaju stana koji je zaveden 29. decembra, samo dva dana pre nego što je Ana nestala. U pitanju je nekretnina veličine 62 kvadrata u Riveru, predgrađu Bostona koje je na ceni jer izlazi na plažu. Tu je Ana na svoje ime kupila stan januara 2020. godine. Platila ga je 137.000 dolara, a onda ga je u novembru 2022. oglasila za prodaju. Uspela je da ga proda za samo osam dana, po ceni koja je za 21.000 dolara veća od one koju je inicijalno tražila. Zaradila je od te prodaje ukupno 220.000 dolara. Prodaja je bila finalizovana 17. decembra i u dokumentima do kojih je došla američka TV stanica "Boston 25" vidi se da je u sve bio umešan i njen muž Brajan koji je tamo naveden kao suprug vlasnice stana. Među dokumentima je njegov potpis i fotokopija lične karte, što ukazuje na to da je znao da je Ana dobila značajnu sumu novca.

Inače, prema zakonu države Masačusets u kojoj Volšovi žive, uobičajeno je da se oba supružnika potpišu na dokumentima za nekretnine, bez obzira na koga se ona vodi i u slučaju njegove smrti, drugi supružnik automatski postaje vlasnik. Zakon je napravljen kako bi se vlasnici nekretnina zaštitili od prisline prodaje zbog potencijalnih potražitelja.

Zašto je sve ovo važno - zato što je u slučaju porodice Volš Ana bila ta koja je zarađivala a Brajan je trošio. Sudska dokumenta koja su dostupna javnosti pokazuju da je on u velikim dugovima i da će morati da isplati i do 300.000 dolara posle onlajn prevara za koje je uhapšen a kasnije i osuđen. On je prevario troje različitih ljudi pokušavajući da im proda lažne slike Endija Vorhola. Zvanično, nigde ne radi i pitanje je kako će obezbediti novac.

Podsetimo, Ani Volš se izgubio svaki trag u noći između 31. decembra i 1. januara. Njen suprug Brajan Volš prijavio je njen nestanak tek tri dana kasnije. Istragom je utvrđeno da je on opstruisao istragu, a u podrumu kuće pronađeni su tragovi krvi i krvav nož. Takođe, na smetlištu su pronađene krvave krpe i tepih, te američka policija sumnja na najstrašniji scenario. Brajan Volš se nalazi u istražnom zatvoru, gde čeka epilog istrage.

