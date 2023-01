Ruska vojska postavlja PVO sisteme na zgradama? Na društvenim mrežama kruže snimci - POGLEDAJTE KAKO DIŽU GRDOSIJU OD 30 TONA

Na fotografijama se mogu razlikovati najmanje dva mesta, gde su već postavljeni kompleksi za zaštitu prestonice od vazdušnih i raketnih napada –na krovove Ministarstva odbrane i poslovnog centra u ulici Teterinski broj 8.

Russians put Pantsir-S1 anti-aircraft system to roof of building in Moscow. pic.twitter.com/AsMTdqJGVw

Kompleks Pancir je projektovan za blisko pokrivanje civilnih i vojnih objekata. Primljen je u službu ruske vojske 2012. godine.

Prema vojnim blogerima i novinarima, vojna komanda je odlučila da ojača vazdušni štit ruske prestonice nakon što su ruski obaveštajci dobili dovoljno dokaza o sposobnosti vojske Ukrajine da pogodi ciljeve u glavnom gradu Ruske Federacije, i da bi Kijev zaista mogao da izvede takve napade.

Zanimljivo je da, u zavisnosti od njegove konfiguracije, PVO sistem Pancir-S1 teži do 30 tona, a ruska vojska je nekako uspela da podigne takve grdosije

Na jednom od snimaka vidi se ogromna dizalica koja postavlja Pancir na vrh poslovnog centra.

Na drugom se tvrdi da je sistem postavljen na krov zgrade ruskog Ministarstva odbrane.

Also "Pantsir-S1" installed on main building of Russian Ministry of Defense. pic.twitter.com/SvKnjLjNlM