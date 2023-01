Gugl se pridružuje tehnološkim gigantima: Najavili 12.000 otkaza

Najnovije vesti stižu iz Gugla i nisu dobre. Naime i ova tehnološka kompanija pridružuje se kolegama iz industrije koje se spremaju ili su već izvršile masovno otpuštanje radnika usled posledica ekonomske situacije u svetu.

Gugl planira da otpusti 12.000 radnika, čak 1.000 više nego Majkrosoft.

Izvršni direktor giganta iz Silicijumske doline Sundar Pichai podelio je vest u petak u e-poruci osoblju koja je takođe objavljena na blogu kompanije.

On je rekao da je kompanija zapošljavala u vreme "perioda dramatičnog rasta" u protekle dve godine, ali da je to "drugačija ekonomska realnost od one sa kojom se danas suočavamo".

Iz Amazona je takođe najavljeno otpuštanje više od 18.000 radnika.

Prošla godina protekla je u znaku masovnog otpuštanja u Tviteru i Meti.