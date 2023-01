MISTERIOZNO NESTALE DVE LUKSUZNE JAHTE NA SARDINIJI: Ruski oligarh i otac bivšeg vozača Formule 1 NA METI italijanskih vlasti

Italijanske vlasti su u potrazi za ruskim oligarhom Dmitrijem Mazepinom, inače ocem bivšeg vozača Formule 1 Nikite Mazepina, nakon što su dve njegove luksuzne jahte koje su zaplenjene pod sankcijama EU-a misteriozno nestale iz luke na Sardiniji.

Jahte, obe nazvane Aldabra, ali s pomorskim zastavama dve različite države, nestale su iz sardinijske luke Olbia u razmaku od nekoliko nedelja prošlog leta. Jahte su zaplenjene prošlog marta. To je prvi slučaj u Italiji da je Rus sa zamrznutom imovinom u zemlji uspeo da izbegne sankcije EU-a.



Istraga koju je vodila finansijska policija Olbije otkrila je da je prvi brod napustio Olbiju u junu i zaustavio se u maloj luci Bizerte u Tunisu. Poznato je da je druga jahta napustila Olbiju za Savonu, luku u severnoj italijanskoj regiji Liguriji, pre nego što se uputila u Tursku.

Trenutno boravište jahti i njihovog vlasnika nije poznato. Policija je rekla da je Mazepin angažovao stranu firmu, koja je zauzvrat angažovala kapetana sa Sardinije da premesti jahte iz Italije. Posrednička firma i kapetan bili su kažnjeni kaznama do 500.000 evra, piše Guardian.

Podsetimo, nakon što je prošle nedelje isplivala priča o misteriozno nestaloj jahti ruske oligarške porodice iz marine u Betini na otoku Murteru, o svemu pred javnošću izvestio Oleg Butković, potpredsednik hrvatske Vlade i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture. Naime, Butkovićevo ministarstvo učestvuje u Stalnoj gruši za primenu i praćenje sprovođenja međunarodnih mera ograničavanja. Reč je o telu koji je prošle godine osnovala Vlada zbog uvođenja ekonomskih i diplomatskih sankcija Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. U sklopu sankcija zamrznuta je bila imovina svih ruskih tajkuna na području EU koji su se direktno povezivali s režimom Vladimira Putina pa i 35-metarska jahta "Irina VU", modela "Sunseeker 115" iz 2012. godine vredna pet miliona evra, a koja se nalazi u vlasništvu firmi koje se povezuju s Ališerom Usmanovom i njegovom bivšom suprugom Irinom.

Yacht fantasma: scomparso dai porti italiani l'Aldabra dell'oligarca Mazepin che deve essere “congelato” per le sanzioni https://t.co/exjyp99eFE — Gazzettino (@Gazzettino) 20. јануар 2023.

Butković je rekao da je razrešio tri odgovorne osobe unutar Ministarstva.

"Da je sve učinjeno kako treba, do ovoga ne bi došlo, stoga ja kao ministar preuzimam svu odgovornost. Zbog toga sam doneo odluku o razrešenju načelnika sektora za sigurnost plovidbe koji je direktno bio odgovoran da javi lučkim kapetanijama, kao i lučkog kapetana u Šibeniku te voditelja ispostave u Betini. Ti ljudi sigurno to nisu namerno učinili, ovo je greška koja im se dogodila i u tom smislu verujem da se to više neće dogoditi jer su sada preduzete mere što se tiče nadzora tih jahti. Mi smo zapečatili tu jahtu, ali se u tom lancu dogodio određeni propust", kazao je.

Autor: