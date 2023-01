STAVILA SAM FILERE I SVAKI PUT KAD SE RAZBOLIM, DESI MI SE OVA UŽASNA STVAR: Kristina je htela PUNIJE USNE, sad se GORKO KAJE!

Frizerka Kristina Krejtel stavila je filere u usne i od tada ima velikih problema svaki put kad joj padne imunitet ili kad se razboli, a o tome je otvoreno progovorila na svom Instagram profilu.

- Evo zašto bih volela da nisam ubrizgavala filere u usne pre mnogo godina. Ovo se dešava skoro svakom od mojih prijatelja koji su ovo radili. Pritom, samo se pogoršava kako vreme prolazi. Da sam bila pametnija, nema šanse da bih ovo stavila u svoje telo. Postoje načini da prirodno imate veće usne! U iskušenju sam da rastvorim to što je ostalo u usni, ali to je samo još jedan toksin za uklanjanje toksina. Doduše, još ne znam ništa o rastvaranju. Dakle, postoji to - stoji u opisu snimka koji je Kristina objavila na Instagramu.

Ona kaže da je prestala da ubrizgava filere još pre tri godine, kada je shvatila šta su i šta mogu da urade telu.



Kristina je otkrila da je ubrizgavala filere pet-šest puta, a od tada, svaki put kad se prehladi, usne joj oteknu i taj otok vremenom pređe i u sinuse i ima problema sa disanjem.

Mnoge žene su u komentarima delile svoja iskustva a neke su ovaj video shvatile i kao upozorenje.

„Drago mi je što sam videla ovo pre nego što sam donela neku pogrešnu odluku“, napisala je jedna komentatorka.

„Hvala vam što delite istinu! Sledećeg petka uklanjam svoje i jedva čekam da se vratim u svoje pravo stanje“, dodala je druga.

„Pre 5 godina stavila sam 1 ml filera u obraze i čim dobijem neku virusnu infekciju, obrazi mi postanu kvrgavi i otekli. Nikada više“, zaključila je treća.

Autor: