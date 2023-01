KAKO IZGLEDA ŽIVOT NA KINESKOM SEVERNOM POLU - U gradu Mohe izmereno -53 stepena! (VIDEO)

Mohe, takođe poznat kao 'Severni pol Kine', nalazi se u provinciji Heilongjiang, blizu granice sa Rusijom. Tamošnja meteorološka stanica je u nedelju u 7 sati zabilježila rekordno nisku temperaturu od minus 53 stepena Celzijusa.

Prethodni rekord datira iz 1969. godine kada su ciljali na minus 52,3 stepena.

Ipak, zabeležena temperatura je i dalje niža od kineskog nacionalnog rekorda.

Najhladnije je bilo u decembru 2009. godine u gradu Genhe, kada je izmereno minus 58 stepeni Celzijusa, prenosi Bi-Bi-Si.

Kineski mediji javljaju da zimski uslovi u Moheu obično traju osam meseci, a snežni parkovi i skijališta čine grad privlačnim za turiste tokom cele godine.

The temperature in Mohe, China fell below MINUS 50 degrees, breaking the coldest record in 54 years, and residents' hands were frozen for 10 seconds when they went out. 中国漠河气温跌破零下50度 破54年来最冷纪录,居民出门10秒钟手被冻麻 #漠河 #漠河极寒 pic.twitter.com/cyErX7ELBa