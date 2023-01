OVAKO JE SPREČEN VEĆI MASAKR - Pogledajte trenutak kad mladić OTIMA PUŠKU napadaču koji je ubio 11 ljudi u Kaliforniji (VIDEO)

Na snimku se vidi kako se Cej bori sa muškarcem obučenim u tamnu odeću i sa kapom i uspeva da mu oduzme oružje koje je opisano kao "poluautomatski jurišni pištolj".

- Bio je to trenutak kada sam se zapravo ukočio jer sam verovao da ću umreti. Imao sam osećaj da se moj život završava baš u tom trenutku - rekao je Cej za En-Bi-Si njuz.

Međutim, dogodilo se nešto neverovatno, zapravo čudo, dodaje Cej.

BREAKING: Surveillance video shows 26-year-old Brandon Tsay wrestling a gun away from the Monterey Park shooter at a second dance hall. https://t.co/NpZWT2STXs pic.twitter.com/9qE4vHwPCk