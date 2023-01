BAJDEN POTVRDIO - Vašington šalje Ukrajini 31 tenk Abrams

Ukrajinske trupe treba da poboljšaju svoju sposobnost da manevrišu na otvorenom terenu i da odvrate i brane se od ruske agresije, rekao je Bajden.

- Zbog toga su SAD stavile na raspolaganje stotine oklopnih borbenih vozila, uključujući više od 500 kao deo paketa pomoći koji smo najavili prošlog petka. A danas najavljujem da će Sjedinjene Države poslati 31 tenk Abrams u Ukrajinu - rekao je Bajden.

Bajden opisuje tenkove Abrams kao "najsposobnije tenkove na svetu" i "izuzetno složene za rad i održavanje", prenosi "Gardijan". Stoga SAD takođe daju Ukrajini delove i opremu neophodnu za efikasno održavanje ovih tenkova na bojnom polju.

- Za isporuku ovih tenkova na teren biće potrebno vreme koje ćemo iskoristiti da bismo bili sigurni da su Ukrajinci potpuno spremni da integrišu tenkove Abrams u svoju odbranu - dodao je Bajden.

