MANIJAK OTEO I 5 SATI MUČIO ŽENU, PALIO JE BRENEROM - Kada je policija objavila njegovu fotografiju, javnost se PRESTRAVILA (FOTO)

Semi Marc (47) uznemirujući se osmehnuo dok su mu oči bile širom otvorene, u trenutku kada je policija snimila njegovu fotografiju nakon hapšenja u utorak. Rekao je policajcima da je pretukao žrtvu i da ju je spalio plinskim brenerom u najmanje tri navrata, prenosi VBOI.

Policija je navela da ju je Marc mučio udarajući je po celom telu, sedeći na njoj, a dodaje se i da ju je palio plinskim brenerom.

Policajci su reagovali na poziv za remećenje mira u domaćinstvu na Lender Roudu kada su pronašli žrtvu kako se krije ispod susednog trema, a u tom trenutku imala je „natečeno zatvoreno” oko.

Žena je policiji rekla da ju je Marc udario u lice kada je pokušavala da napusti kuću rano ujutru i da ju je tamo na silu zadržao četiri do pet sati.

Ona je „pobegla iz stana preko zadnjeg prozora i otrčala kako bi se sakrila“, navodi se u krivičnoj prijavi podnetoj protiv Marca.

Takođe je rekla policajcima da ju je Marc opekao po stomaku i nozi i čak pretio da će je ubiti.

