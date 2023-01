'PRISUSTVUJEMO RATNOJ TRANZICIJI NAORUŽAVANJA'! OBRADOVIĆ O NOVOM SNABDEVANJU UKRAJINE: Ne znamo da li će to preokrenuti stanje na frontu!

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da će tenkovi "leopard 2", koje je Berlin obećao Ukrajini, biti isporučeni pre kraja marta. Iz Pentagona poručuju da bi isporuke američkih tenkova Abrams mogle potrajati mesecima. Tenkove je obećala i Kanada.

Anita Anand, ministarka odbrane, potvrdila je da će Kanada uskoro prebaciti četiri tenka "leopard 2 A4" u Ukrajinu i da će poslati kanadske trupe u Evropu da pomognu u obuci ukrajinske vojske. Moskva odgovara da će nemački tenkovi u Ukrajini će doživeti sudbinu svojih prethodnika ─ biće uništeni i spaljeni.

Programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović kaže da mi ne možemo da kažemo da li će dolazak "Leoparda" i "Abramsa" u Ukrajinu prevagnuti situaciju i stanje na frontu.

- Oni su ofanzivni, okretni, smrtnonosni i kruna su tih operacija. Od toga da neće biti leoparda, došli smo u situaciju da će ih biti. Ono što je najvažnije je to da prisustvujemo ratnoj tranziciji naoružanja. To je složena operacija. Ono što je definitivno je to da je ovo tačka preokreta - rekao je Obradović.

Videli smo ruske mobilizacije, i ruska aneksija, konkretnih rekacija nismo videli, priča Obradović.

- Ono što je trend je da Ukrajini neće faliti ni granata ni oružja - dodao je Obradović.

Novinar iz Večernjih novosti Dragan Vujičić istakao je da Ukrajini zasigurno neće faliti oružja, ali im fali ljudi.

- Vojska fali na obe strane - kaže Vujičić.

- Mi smo ušli u fazu rata kada ćemo negde tamo već u julu imati F16 avioni koji neće poletati iz Ukrajine, već iz Poljske, Rumunije, odnosno Baltičkih zemalja - rekao je on.

Kako je dodao, ovo je kontrolisani rat koji Zapad dozira na način koji njemu odgovara.

Ovo je specijalna vojna operacija i svako se plaši da kaže "rat", naveo je.

- To mogu reći Amerikanci i Rusi. Onda u tom slučaju se neće gađati samo Moskva, već Forsberg, Roterdam, najveće skladište municije između Pice i Firence - rekao je Vujičić.

