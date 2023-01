OBJAVLJEN ŠOKANTAN SNIMAK NAPADA NA MUŽA NENSI PELOSI - Otmičar mu čekićem zadao nekoliko udaraca (VIDEO)

Sud u San Francisku objavio je šokantan video-snimak policijske kamere koja pokazuje trenutak kada je Pol Pelosi napadnut čekićem u svom domu u oktobru prošle godine.

Pol Pelosi (82), suprug tadašnje predsedavajuće Predstavničkog doma Nensi Pelosi, spavao je u svom domu 28. oktobra kada ga je Dejvid Depejp udario, navelo je tužilaštvo.

Video pokazuje kako dva policajca dolaze u kuću Pelosijevih, kucaju na vrata i čekaju oko 20 sekundi pre nego što im je odgovoreno.

