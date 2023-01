TERORISTIČKI NAPAD U JERUSALIMU - Ubijeno najmanje SEDAM OSOBA (VIDEO)

Prema nezvaničnim izveštajima, teroristički napad se dogodio u blizini sinagoge u naselju Neve Jakov u Jerusalimu.

Prema navodima policije, osumnjičeni napadač je upucan.

BREAKING: At least seven people have been killed in a suspected terrorist shooting attack in the Neve Yaakov neighborhood in Jerusalem on Friday evening.#Jerusalem | #terrorism | #attackhttps://t.co/vOWdM5ibQR