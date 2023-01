UBICA IZ AUTOMOBILA OTVORIO VATRU - Među povređenima i dečak (14)! Detalji terorističkog napada u Jerusalimu (FOTO+VIDEO)

Sedam osoba je ubijeno iz vatrenog oružja, a najmanje 10 ranjeno u terorističkom napadu na sinagogu u jerusalimskom naselju Neve Jakov, saopštili su u petak uveče policija i medicinari.

Prema navodima policije, terorista je automobilom stigao do zgrade koja se koristi kao sinagoga u naselju u severnom delu istočnog Jerusalima i otvorio vatru.

❗️ At least 7 people were killed and 10 others injured in a shooting in #Jerusalem



It is reported that an unidentified man entered a synagogue in the Neve Yaakov district in eastern Jerusalem while praying and shot people. The shooter has been eliminated.



📰 The Jerusalem Post pic.twitter.com/gstX04EMPe