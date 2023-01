OVO JE LICE ZLA - Otkriven identitet napadača u Jerusalimu, pucao na vernike dok su izlazili iz sinagoge (FOTO)

U pitanju je 21-godišnji Alkam Kairi iz istočnog Jerusalima, koji pre napada nije imao veze s terorizmom, prenosi "Džeruzalem post".

- Lice čistog zla! Ovo je Alkam Kairi, palestinski terorista koji je izvršio večerašnji masakr u Jerusalimu - navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Face of pure evil! This is Alqam Khairy, the Palestinian terrorist who carried out tonight’s massacre in #Jerusalem, in which at least 7 Israeli worshippers were slaughtered at a Synagogue on Shabbat.



Khairy’s family will now receive a pension for life from the Palestinian Auth! pic.twitter.com/SpGwPDZwb9