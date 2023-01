IRAN TVRDI DA JE NAPADNUT: Nepoznati dronovi udarili na fabrike i vojna postrojenja!

Za sada nepoznati dronovi, najverovatnije drnovi kamikaze napali su u noći subota na nedelju nekoliko lokacija širom Islamske Republike Iran. Sirene za vazdušnu opasnost su se čule u nekoliko gradova među kojima je i prestonica Teheran.

A series of explosions in different city in #Iran at military and oil refineries sites pic.twitter.com/EmaliIZl6u — Middle East Update (@islamicworldupd) 29. јануар 2023.

Nad gradom pojavili su se i borbeni avioni. Najveći udar dogodio se u Isfahanu. Kako je navedeno tamo je napadnuta fabrika funicije i dronova kamikaza Šahid-136.

Explosions are being reported in multiple Cities across Iran tonight including Hamedan, Isfahan, and Karaj; there are also reports that Air Defenses have been Activated at Hamadan Airbase in the Northwest of the Country. pic.twitter.com/QWHoce2Eyt — OSINTdefender (@sentdefender) 28. јануар 2023.



Osim Isfahana napadi su se dogodili i u: Hoju, provincija Zapadni Azerbejdžan, Azarshahr, provincija Istočni Azerbejdžan, Tabriz, provincija Istočni Azerbejdžan, Karaj, provincija Alborz, Hamadan, provincija Hamadan.

Oil depots across Iran 🇮🇷 are becoming smoke and ashes after Israeli lead a MAJOR attack on the terrorist government of Tehran. pic.twitter.com/ZwPL6oNsPa — Jason Jay Smart (@officejjsmart) 29. јануар 2023.



Odogovrnost za napad za sad nije niko preuzeo, osim što jedino Al Arabija tvrdi da je to uradio Izrael.

⚡️Fire at the motor oil factory in the east Iran after explosions pic.twitter.com/uZ8OPyUWrH — War Monitor (@WarMonitors) 28. јануар 2023.



Čak i iranske vojne vlasti su pozvale na uzdržanost povodom ovoga napada i još uvek se ne izjašnjavaju.

Drone attack hits Iran ammunition factory – reports https://t.co/OAHdpzOg9H — Guardian news (@guardiannews) 29. јануар 2023.



Iran je sazvao hitan Savet za nacionalnu bezbednost.

Inače svi svetski mediji CNN, gardija, Blumerg, Rojters, AP su preneli saopštenje iransnkih vlasti da su napadnuti.

Zemljotres u Iranu

Zemljotres magnitude 5,9 pogodio je grad Hoj severozapadu Irana. U ovom podrhtavanju tla 22 osobe su povređene i 2 mrtvih. Nepotvrđeni izveštaji navode eksplozije u Hoju pre zemljotresa.

Autor: