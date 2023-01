RONIOCU BELA AJKULA DUGA 5,7 METARA OTKINULA GLAVU: Manuela neman grizla zubima za ramena

Velika bela ajkula obezglavila je ronioca pred užasnutim ribarima na obali Meksika u prvom ovogodišnjem smrtonosnom napadu ajkule.

Manuel Lopez, koji je imao 50 godina, ronio je 5. januara u zalivu na zapadnoj obali Meksika kada ga je napala ajkula duga 5,7 metara, piše Slobodna Dalmacija.

Ajkula je Lopezu otkinula glavu u tom stravičnom napadu.

„Ronio je kada ga je životinja napala, otkinuvši mu glavu i ugrizajući oba ramena“, rekao je ribar koji je bio svedok napada.

Lopez je ronio bez vazdušnih boca kada ga je predator napao.

Očevidac je rekao da su nekoliko ajkula viđene u tom kraju nekoliko dana pre napada i da je ribarska posada bila spremna za moguće napade.

Lokalni ronioci su upozoreni na prisustvo ajkula u tom regionu i većina njih nekoliko dana nije ulazila u more“, rekao je ribar.

Velike bele ajkule mogu da narastu do 6 metara i teže do 2 tone i imaju do 300 oštrih nazubljenih zuba.

Kada napada, predator može plivati brzinom do 35 milja na sat, vođen izuzetno jakim čulom mirisa, ali obično lovi kitove, morske lavove, delfine i kornjače.

Ljudi se često pogrešno smatraju fokama, posebno kada nose ronilačka odela. Obično se udalje nakon jednog ujeda kada shvate da čovek nije njihov prirodni plen, ali šteta koju nanese samo jedan snažan ugriz često je fatalna

Autor: