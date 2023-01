IMPOZANTNO! Haljina princeze Dajane iz 1997. godine prodata za 604.800 dolara na Sotbijevoj aukciji

Haljina boje patlidžana koju je nosila princeze Dajana prodata je za 604.800 dolara nakon "žestokog nadmetanja", objavila je aukcijska kuća Sotbi iz Njujorka na Tviteru.

- Kultna haljina princeze Dajane dizajnera Viktora Edelstajna postigla je cenu od 604.000 dolara, što je gotovo 500.000 dolara više od procene - nakon više rundi žestokog nadmetanja u aukcijskoj sobi #SothebysNewYork" - objavljeno je na Tviteru.

It was a record-breaking day #SothebysNewYork!



LeBron James' game-worn jersey achieved $3.7M, breaking the previous record for a jersey of the athlete's by more than 5x.



Our Princess Diana Gown reached $604k, sealing its fate as the most valuable dress ever sold at auction. pic.twitter.com/qMTNBw26HP