Držao šestoro dece u podrumu u Austriji, komšije prijavile nešto sumnjivo: Jezivo poređenje s čuvenim Friclom

Britanski mediji pišu da je Landon (54) poznat kao teoretičar zavere i neko ko negira Holokaust. Zna se i da je donedavno radio za jednu IT firmu u Londonu. Policija pokušava da otkrije poreklo dece od kojih nijedno nije registrovano u Austriji.

Landon je sa ženom i decom živeo u podrumu devet meseci, a pre toga su stanovali u Londonu.

Zvaničnici veruju da su oni živeli u mreži podzemnih tunela ispod Obrica, sela udaljenog stotinak kilometra od Beča, u blizini granice sa Češkom. Pretpostavlja se da je želeo "podrum za svako dete", rekao je seoski zvaničnik Erih Grajl. Neke komšije navode i da se interesovao za kupovinu drugih podruma u selu.

Nadležne službe su reagovale po dojavi komšija koje su rekle da čuje dečju graju iz zgrade koja ima nekoliko nadzornih kamera.

Međutim, kad god bi se neko približio zgradu, glasovi bi se utišali, prenosi Sun.

