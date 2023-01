NAJMLAĐE UBICE U BRITANIJI USKORO NA SLOBODI? Mučili i ubili dvogodišnjeg dečaka kad su imali po 10 godina NEZAMISLIVO SVIREPO

Džon Venables i Robert Tompson, koji sad imaju 41 godinu, oteli su malog Džejmsa iz tržnog centra. Na putu do lokalne pruge, gde su ga ostavili da umre, jezivo su ga mučili. Tada desetogodišnji dečaci, Venables i Tompson su pobegli iz škole i tokom dana viđeni su kako kradu iz prodavnica slatkiše, baterije, igračke i farbu. Jedan od dečaka je kasnije otkrio da su planirali da otmu dete, odvedu ga do puta i gurnu na vozila.

Oteli su Džejmsa kad je njegova majka sa njim ušla u mesaru da obavi kupovinu. Kad je pustila njegovu ruku da plati račun, mališan je nestao. Venables i Tompson su prišli Džejmsu, uzeli ga za ruku i izveli iz tržnog centra. Šetali su sa njim četiri kilometra po Liverpulu, a niko od prolaznika nije reagovao i ako su ga sve vreme mučili.

Jedan svedok je kasnije rekao da je video Džejmsa kod obližnjeg kanala i da je plakao na sav glas. Kod tog obližnjeg kanala dečaci su bacili žrtvu na glavu. Na kraju su stigli do pruge. Bacili su farbu na Džejmsa i pogodili ga u oko. Gađali su ga ciglama i kamenjem, udarali ga i gazili. Postojala je i sumnja da su ga sek**alno zlostavljali. U usta su mu stavili baterije. Na kraju su na njega bacili spojnicu za šine tešku 10 kilograma. Mali Džejms je pretrpeo 10 preloma lobanje kao posledica udaraca šipkom u glavu.



Mališan je pretrpeo 42 povrede, toliko stravične, da nijedna nije mogla da se identifikuje kao fatalni udarac. Nakon toga su ga stavili na šine i prekrili otpadom jer su se nadali da će ga udariti voz i da će njegova smrt da bude proglašena kao nesreća.

Nakon što su otišli, voz je telo mališana presekao na pola. Pronađeno je dva dana kasnije. Patolog je izjavio da je Džejms umro pre nego što ga je udario voz. Venables i Tompson su proglašeni krivima 24. novembra 1993. i tako postali najmlađe osuđene ubice u modernoj istoriji Engleske.

Venables je krajem prošle godine podneo zahtev da bude pušten na slobodu, piše Dejli mejl. List navodi da su i Vanables i Tompson bili privremeno pušteni iz zatvora 2001. sa novim identitetima. Ali, Venables je već dvaput vraćen iza rešetaka, 2010. i 2017, zbog posedovanja slika seksualnog zlostavljanja dece. Takođe je bio hapšen zbog tuče u alkoholisanom stanju i posedovanja kokaina.

