Telo tinejdžera koji je NESTAO U KINI PRE 3 MESECA je pronađeno, ali je MISTERIJA SADA JOŠ VEĆA (VIDEO)

To je podstaklo brojna pitanja, nagađanja i seriju iscrpnih policijskih potraga - uključujući onu kojoj su se pridružile hiljade stanovnika, piše CNN.

U nedelju,više od 100 dana nakon što je Hu nestao, lokalna policija je rekla da je njegovo telo pronađeno u šumi u blizini njegove škole. Do otkrića je došlo u četvrtak. Telo je bilo odeveno slično kao Hu kada je nestao, što je nateralo policiju da pozove njegovu porodicu i njihovog advokata na mesto događaja, prenosi Index.hr.

Hu Xinyu, a senior high school student in Jiangxi province, has been missing for 106 days, prompting speculation that he was killed and his organs removed. The body of Hu has been found and identified by DNA as his own. The family said they would continue to search for the truth. pic.twitter.com/hybgTvoMt8