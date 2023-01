SNIMAK SA MESTA JEZIVE TRAGEDIJE: Autobus koji je pao sa mosta vozio mlade fudbalere kući - među stradalima TROJE DECE

Autobus koji se srušio sa mosta u nesreći sa tragičnim ishodom, vozio je mladi fudbalski tim kući sa uspešnog takmičenja.

Prema prvim izveštajima život je izgubilo četiri osobe, ali pojavile su se i druge informacije koje govore da je pet osoba stradalo.

Bar tri osobe su maloletna lica koja su neposredno pre nesreće napravila veliki uspeh na turniru na kojem je klub učestvovao.

Ekipa Vila Marija uzrasta do 18 godina je osvojila turnir, dok su mlađi od 16 završili na drugom mestu.

Među tragično nastradalim fudbalerima bio je i Kajlon da Silva koji je imao samo 13 godina.

Atletas de um projeto social do EC Vila Maria Helena, de Duque de Caxias sofreram um acidente, na BR-116, em Além Paraíba, após participarem de um campeonato em Ubaporanga e vencerem na categoria sub-18. De acordo com informações da organização do campeonato @ubaporangaesportes a pic.twitter.com/kGKrRYolpE