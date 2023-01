NAJMANJE DESET OSOBA RANJENO U FLORIDI: Napadači pucali iz vozila u pokretu, dva muškarca u životnoj opasnosti (VIDEO)

Od 19 časova po lokalnom vremenu i se traga za ubicima, rekao je šef policije Lejlenda Sem Tejlor na konferenciji za novinare, dodajući da veruje da je pucnjava bila ciljana, a ne nasumična.

Tejlor je rekao da su dve osobe u kritičnom stanju. Jedna je bila na operaciji, a drugi je bio "ili na operaciji ili je krenuo na operaciju" u vreme konferencije za novinare. Jedan od njih je upucan u stomak, a drugi je zadobio prostrelnu ranu u "području vilice", rekao je Tejlor.

Još osam osoba ima povrede koje nisu opasne po život, rekao je on. Jedan od njih je zadobio ranu od rikošeta, rekao je Tejlor.

Police say 10 people were shot in a "targeted attack" in Lakeland Florida They're seeking a blue Nissan in connection with the shooting.