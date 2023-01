SPASEN U POSLEDNJEM TRENUTKU: Vozač se zabio u palmu, da mu nisu priskočili u pomoć, ŽIV BI IZGOREO (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Incident se dogodio u petak popodne oko 16.30 sati u blizini Bulevara Las Vegas i Sigfrid and Roa Drajv.

Prolaznici su potrčali do bele limuzine i pokušali da otvore vrata i razbiju prozore. Policajac je na sreću stigao da izvuče vozača na sigurno uz pomoć još jednog čoveka.

A driver in the United States has been rescued moments before a car burst into flames.



Footage published by Las Vegas Metropolitan Police shows an officer and a bystander rescuing the driver.



