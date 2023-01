IZBOLA OCA I SESTRU ZBOG LAPTOPA! Njene reči BUDE JEZU: Zgrabila sam omiljeni nož, želela sam da ih vidim mrtve

Osumnjičena Niki Sekondino (22), inače transrodna osoba, optužena je za ubistvo i vraćena na ostrvo Rikers, gde je zadržana bez kaucije od napada 29. decembra u porodičnom domu.

"Ona je optužena za brutalno ubistvo oca i ubadanje mlađe sestre, navodno nakon svađe zbog laptopa", rekao je okružni tužilac Bruklina Erik Gonzalez.

This sexually confused man, Nikki Secondino, stabbed his father to death and also her sister, who survived.



“I hit him on the head with a hammer. Then I reached for my favorite German knife and stabbed the shit out of him."https://t.co/QBGYbN2hKv pic.twitter.com/a2PvPiouFk