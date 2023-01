ŠOK ISKAZ POLICAJKE KOJA JE ORGIJALA SA 6 KOLEGA U STANICI - Opisala kako je sve izmaklo kontroli: "Bila sam očajna, PUKLA sam"

Megan Hol, policajka iz Tenesija koja je otpuštena zbog seksualnih odnosa sa više policajaca dok je bila na dužnosti, izjavila je istražiteljima da je "pukla" dok je prolazila kroz težak razvod, što je dovelo do afera sa njenim muškim kolegama, prenosi New York Post.

Kada se suočila sa internim istražiteljem, 26-godišnja Megan Hol bila je otvorena u vezi sa aferama i objasnila je kako su stvari izmakle kontroli, prema transkriptu intervjua koji je prvi dobio VSMV 4.

"Moj muž i ja smo na neki način bili na ivici razvoda i ja sam jednostavno pukla, a onda je to jednostavno izmaklo kontroli“, rekla je ona, prema transkriptu.

"Postala sam glupa, postala sam očajna, pretpostavljam da su momci takvi da bi stavili svoj k*rac u bilo šta“, šokirala je Megan.

U jednom delu transkripta od 61 stranice, Hol je priznala da je oralno zadovoljila svog kolegu Luisa Pauela u policijskoj stanici. Rekla je da je afera uključivala „mnogo seksa“ i da je bila izazvana problemima u njenom braku.

Afera sa Pauelom je, kako navodi, postala toksična kada je Megan pokušala da je prekine. Hol je navela da je pretio da će da se ubije tako što će popiti celu flašu Džek Denijels viskija, a da će se potom slupati u automobilu.

"To je zbog tebe i ti si mi ovo uradila i povredila si me“, rekao joj je navodno njen kolega.

Njih dvoje su konačno okončali svoju aferu nakon što je Megan rekla Pauelu da ima seksualne odnose sa nekim drugim.

Tokom tog intervjua, Megan je takođe priznala da je imala seks sa kolegom policajcem Larijem Holadejem i trojku sa kolegom Patrikom Magliokom i njegovom suprugom. Navodno je imala aferu i sa drugim policajcima.

Ona je do detalja opisala i kako je pokušala svog supruga da uvede u seks s Magliokom i njegovom suprugom, no taj je plan, na njenu žalost, propao.

Megan se takođe prisetila kako je pokušala da uvuče svog muža u aferu sa drugim parom. U pitanju je njen narednik Ti Mekgovan, i njegova supruga.

Megan je takođe rekla da je Mekgovan imao fetiš stopala nakon što je istražiteljka pitala za fotografije stopala koje je Megan poslala svom kolegi Mekgovanu.

Megan Hol jedna je od pet otpuštenih policajaca povezanih sa seksualnim skandalom. Pauel, policajac Huan Lugo, Mekgovan i detektiv Seneka Šilds su otpušteni nakon interne istrage. Dva druga policajca navodno umešana u šokantnu situaciju — Maglioko i Holadej — zadržali su posao, ali su suspendovani.

Na društvenim mrežama je objavljen video snimak u kom se mogu videti kolege Megan Hol koje se sumnjiče za neprimerene radnje sa policajkom.

