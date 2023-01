BROJ POGINULIH U TERORISTIČKOM NAPADU U PAKISTANU POPEO SE NA 100 - Bombaš se RAZNEO u džamiji, među žrtvama veliki broj policajaca

Otprilike 221 osoba ranjena je u ponedeljak u napadu na džamiju koja se nalazi u zoni visoke bezbednosti u blizini sedišta policije. Najmanje 10 tela izvučeno je iz ruševina džamije tokom noći.

Zvaničnik lokalne policije Ajaz Kan rekao je da je među žrtvama veliki broj policajaca. Dok su se održavale sahrane za mrtve, istraga je nastojala da otkrije kako je probijena višeslojna bezbednosna infrastruktura.

My deepest sympathies for the families of those who lost their life in the #PeshawarAttack . pic.twitter.com/IMEbS3ERuy