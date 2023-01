POLICAJCI ISPALILI RAFAL U MUŠKARCA BEZ NOGU - Hteo da pobegne, NA MESTU GA UBILI! Snimljen UZNEMIRUJUĆI prizor (VIDEO)

Tri policajca iz policijske uprave Hantington Park snimljena su kako ispaljuju najmanje osam hitaca u Entonija Loua mlađeg, 36-godišnjeg oca dvoje dece.

Lou mlađi je pre nego što je upucan ničim izazvan ubo nepoznatu osobu nožem, prema policiji, i pokušavao je da pobegne od dvojice policajaca, prenosi Daily Mail.

Na snimku incidenta vidi se kako stoji ispred dvojice policajaca pored svojih invalidskih kolica iz kojih je skočio.

Okrenuo se i pokušao da požuri da se udalji od njih, držeći u jednoj ruci veliki mesarski nož.

Stigao je drugi policijski automobil iz kojeg je izašao treći policajac. Prvo su pokušali da ga zadrže elektrošokom - što je bilo "neefikasno", navodi se u saopštenju policije.

U roku od 15 sekundi od dolaska trećeg policajca, ispalili su više hitaca, pucajući invalida u gornji deo trupa.

Kada je ležao potrbuške na zemlji, stavili su mu lisice.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy