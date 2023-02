DŽO BAJDEN NAPRAVIO NOVI GAF: Evo šta je rekao o ženama (VIDEO)

Snimak govora američkog predsednika na obeležavanju 30. godišnjice zakona o porodici i bolovanju postao je hit na društvenim mrežama.

Bajden je, po ko zna koji put u nizu, pobrkao reči prilikom govora: "Više od polovine žena u mom kabinetu, više od polovine ljudi u mom kabinetu, više od polovine žena u mojoj administraciji su žene“, rekao je Bajden.

Biden: "More than half the women in my administration are women." pic.twitter.com/v0dPOE5iiG