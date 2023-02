VELIKI POŽARI U ČILEU - Najmanje četiri osobe izgubile život (VIDEO)

Vlada je proglasila stanje prirodne katastrofe u oblasti Biobio a Nuble, a pogodjena je i oblast La Araukanija, prenosi Rojters.

Ministarka unutrašnjih poslova Čilea Karolina Toha je saopštila da u zemlji trenutno bukti 39 požara i da je vatra oštetila stotine kuća.

Predsednik Čilea Gabrijel Borić je skratio svoj letnji odmor i uputio se u oblasti Biobio i Nuble, koje imaju oko dva milona stanovnika.

