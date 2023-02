ŠTA SE DEŠAVA NA NEBU IZNAD SAD? Balon nepoznatog porekla preleteo Kolumbiju, saopštenje stiglo nakon obaranja KINESKE LETELICE

Kolumbijsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je balon otkriven u petak ujutru i nadgledan sve dok nije napustio vazdušni prostor te zemlje.

Dodaje se da balon nije "ugrozio" bezbednost i odbranu zemlje.

"Nacionalni sistem protiv-vazduhoplovne odbrane je 3. februara otkrio objekat na visini iznad 55.000 stopa (16.700 metara), koji je ušao u kolumbijski vazdušni prostor kroz severni sektor zemlje, krećući se prosečnom brzinom od 25 čvorova (46 kilometara na sat) i imao karakteristike balona", saopštila je vojska.

Kolumbijsko vazduhoplovstvo je dodalo da sprovodi "provere sa raznim zemljama i institucijama kako bi utvrdilo poreklo objekta".

Pentagon je u petak saopštio da je drugi kineski balon za nadzor primećen kako leti iznad Latinske Amerike, dan pošto je sličan balon pronađen iznad SAD.

Tada nisu dati nikakvi detalji o lokaciji i putanji drugog balona.

Američka vojska je u subotu, po naređenju predsednika Džozefa Bajdena, oborila kineski balon koji je leteo iznad SAD, što je izazvalo oštre kritike Pekinga i nagoveštaj pretnje da će uzvratiti.

NOW - U.S. military has just shot down the Chinese spy airship over the Atlantic Ocean after letting it fly over the country for days.pic.twitter.com/1roYrb30uE