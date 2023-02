Nestanak Ane Volš, ubistvo 3 dece, bračnog para: Američku državu potresao niz tragedija, ljudi traže odgovore

Dok se zajednica još uvek borila sa nestankom Srpkinje Ane Volš, za čije je ubistvo optužen njen suprug, zajednicu je potreslo ubistvo troje dece, za koje je osumnjičena majka.

Ljubičaste trake krase drveće, telefonske stubove, poštanske sandučiće i ograde u Daksberiju u Masačusetsu. Postavljene su u znak sećanja na Lejn Elizabet Lad, devojčicu koja je umrla od iznenadne i kratke bolesti krajem decembra. To je samo jedna u nizu tragedija koja je pogodila ovaj ali i druge gradove u američkoj državi, među kojima je i nestanak Srpkinje Ane Volš.

Manje od mesec dana kasnije, nova tragedija je zadesila grad, kada su mališani Kora i Doson Klensi pronađeni mrtvi u njihovom domu, dok je njihov mali brat, beba Kalan bio u kritičnom stanju.

I on je kasnije preminuo u dečijoj bolnici u Bostonu.

"Južna obala je prošla kroz mnogo toga u poslednjih nekoliko meseci", rekao je velečasni Bil Ferguson, iz crkve u Daksberiju. Osvrnuo se na gubitak dece porodica Lejn i Klensi, kao i na ubistva Karla i Viki Metson u Maršfildu i Ane Volš u Kohasetu.

On je dodao da zajednica traga za odgovorima nakon brojnih tragedija, ali dobijanje tih odgovora je često nemoguće. Rekao je da ljudi često pitaju kako mogu da pomognu.

"Njihova pitanja možda nemaju odgovore. Pomažemo ljudima da žive sa tim pitanjima", rekao je on.

Istakao je da pokušavaju da kanališu ako ljudi žele da urade neko dobro delo.

"Možda ne nužno prema porodici, već prema agencijama i organizacijama koje se bave mentalnim zdravljem i drugim društvenim potrebama", dodao je on.

Pastor Nil Iton, iz kapele Nova nada u Plimutu, rekao je da je uticaj tragedije u Daksberiju bio težak za njegovu zajednicu, među kojima su i oni iz hitne pomoći koji su bili na mestu tragedije kao i druge koji rade na javnoj bezbednosti.

"Ne bore se samo porodica i prijatelji ili ljudi koji su bili tamo. Bore se svi u zajednici", rekao je on i dodao da "postoji mnogo milosti, ali i šok".

Iton je rekao da se zajednica molila za porodicu Klensi prošle nedelje.

"Svuda se vidi uticaj. Ljudi plaču, a većina njih i ne poznaje porodicu. To je neverovatna količina saosećanja i empatije", dodao je on.

Nestanak Ane Volš u Kohasetu, nakon čega je došlo do ubistva troje dece u Daksberiju, privuklo je pažnju na Južnu obalu i potreslo ono što je do sada bilo poznato kao mirne, tihe zajednice. Mnogi stanovnici, od kojih većina nije nikada ni upoznala žrtve, bori se da prihvati vesti i razmišlja o načinima na koje mogu da pomognu. Onlajn prikupljanje sredstava za podršku ocu dece, Patriku Klensiju, prikupilo je blizu milion dolara od četvrtka, a improvizovani spomenik nastavlja da raste ispred porodične kuće u Daksberiju.

U Kohasetu istražitelji su sproveli opsežnu potragu za Anom Volš, 39-godišnjom majkom troje dece koja se vodi kao nestala od Nove godine. Njen suprug Brajan Volš (47) optužen je za njeno ubistvo, ali telo nije pronađeno.

Stanovnici su se okupili danima kasnije da se pomole za Anu i procesuiraju ono što se dogodilo.

"2023. godina nije bila dobra. Imamo široku podršku zajednice i to ne prolazi nezapaženo. Gledamo komentare na društvenim mrežama i dobre želje od svih. Ljudi stalno ostavljaju stvari i to zaista pravi razliku. Zaista to cenimo. To pokazuje da se jednostavno nikad ne zna", rekao je šef policije Kohaseta Vilijam Kvigli nedavno u policijskoj stanici.

Deca iz porodice Klensi - Kora (5), Doson (3) i Kalan (8 meseci) - umrli su dok se Južna obala i dalje oporavljala od slučaja Ane Volš.

Njihova majka Lindzi Klensi (32) povređena je nakon što je pokušala da se ubije skokom sa prozora na drugom spratu, rekao je tužilac okruga Plimut Timoti Kruz.

Lindzi Klensi, koja je i dalje hospitalizovana, optužena je za ubistvo u vezi sa smrću svoje dece, kao i po tri tačke za davljenje i napad i zlostavljanje smrtonosnim oružjem. Kruz je rekla da će ona biti optužena "čim bude u mogućnosti".

Smrt dece Klensi podstakla je razgovore o postporođajnoj depresiji i psihozi dok ljudi širom regiona traže odgovore.

Serena Rosa, medicinska sestra koja radi sa majkama posle porođaja više od jedne decenije, rekla je da postporođajna psihoza može doneti halucinacije, samoubilačke ideje i nametljive misli.

U novembru prošle godine još jedna tragedija je pogodila američku državu, kada je stariji bračni par pronađen mrtav u svojoj kući u Maršfildu.

Tela Karla i Viki Matson pronađena su izbodena i nasmrt pretučena u njihovoj kući 29. novembra, saopštile su vlasti.

Za njihovo ubistvo uhapšen je Kristofer Kili (27), koji je priveden na Floridi i optužen za ubistvo starijeg para.

Tužioci veruju da je napad na 70-godišnjake bio ciljani, a ne nasumičan, i rekli su da je Kili poznavao par. Vlasti, međutim, nisu precizirale prirodu njegovog odnosa sa njima.

Izjasnio se da nije kriv, dok građani Masačusetsa strepe od novih tragedija.