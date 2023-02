MISTERIJA U ŠKOLSKOM DVORIŠTU! Ema sa mužem i ćerkom (7) pronađena mrtva - Oglasila se policija (FOTO)

Tela Eme Petison (45), supruga Džordža (39) i sedmogodišnje Leti pronađena su u školskom dvorištu u ​​ranim jutarnjim časovima.

Služba hitne pomoći jugoistočne obale kontaktirala je policiju Sarija i policajci su stigli na lokaciju oko 1.10 časova.

U toku je policijski uviđaj, nakon čega će biti poznati detalji tragedije.

Policajci su rekli da su uvereni da u ovaj slučaj nije umešana treća strana, piše Skaj njuz.

