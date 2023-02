ZEMLJOTRES JAČINE 4,7 POGODIO LIBAN I SIRIJU: Podrhtavale kuće i zgrade u Damsku, Jordanu i Izraelu

Seizmolozi su izmerili jačinu zemljotresa na jugu Turske 7,8 i naknadni od 6,7 po Rihteru na dubini od 10 km.

U isto vreme u Libanu je prijavljen jačine 4,7 Rihterove skale i osetio se u Siriji, Izraelu, Libanu, Jordanu, teritoriji pod palestinskom samoupravom.



Epicentar je bio 5 km od Al Šeik Maskina u Siriji. Podrhtavanje tla osetilo se i u Damasku prestonici Sirije.

A reported 4.7 magnitude earthquake hit Lebanon and the Levant region moments agao. The the last most destructive earthquake to hit the country was in 1956 and was 5.6 degrees on the Richter scale. pic.twitter.com/0QaLEIRQF0