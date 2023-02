NEVEROVATNO! SEIZMOLOG PREDVIDEO ZEMLJOTRES U TURSKOJ: Kada vidite šta je objavio pre tri dana, SLEDIĆETE SE (FOTO)

Istraživač Instituta za praćenje geometrije nebeskih tela povezanih sa seizmičkom aktivnošću po imenu Frank Hugerbets iz Harlema u Holandiji pre tri dana (03.02.2023.) je objavio je na svom Tviteru tvrdnju da će se u nekom trenutku dogoditi zemljotres jačine 7,5 stepeni Rihtera i to upravo na lokaciji koja je noćas bila pogođena razornim zemljotresom.

Naime, on je tada podelio na svom Tviter nalogu objavu u kojoj je naveo da će pre ili kasnije doći do zemljotresa, a potom naveo jačinu i mesto udara.

"Pre ili kasnije doći će do zemljotresa jačine M 7,5 u ovom regionu (južna centralna Turska, Jordan, Sirija, Liban)“, napisao je pre tri dana Hugerbets na svom Tviter nalogu.

Nakon zemljotresa, on se danas ponovo oglasio emotivnim rečima, te je otkrio šta uvek prethodi ovim zemljotresima, time objasnivši kako je uspeo da predvidi ovaj zemljotres.

"Moje srce je uz sve pogođene velikim zemljotresom u centralnoj Turskoj. Kao što sam ranije naveo, pre ili kasnije će se to desiti u ovom regionu, slično 115. i 526. godini. Ovim zemljotresima uvek prethodi kritična planetarna geometrija, kao što smo imali 4-5. februara“, pojasnio je Hugerbets način na koji je predvideo razoran zemljotres, koji je tokom noći odneo stotine života.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.



As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.