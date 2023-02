ŠTA ZNAMO O NAJRAZORNIJEM ZEMLJOTRESU KOJI JE POGODIO TURSKU I SIRIJU: Registrovano čak 78 naknadnih manjih udara - EVO ŠTA JE POZNATO (VIDEO+FOTO)

Provinciju Kahramanmaraš na jugoistoku Turske 6. februara je pogodio snažan zemljotres u kome je u toj zemlji poginulo više od 900 ljudi, u susednoj Siriji više od 320. Broj žrtava se već kreće u hiljadama. Prvobitno je magnituda procenjena na 7,4, ali je onda tursko odeljenje za vanredne situacije razjasnilo cifru, iznosila je 7,7.

Prema rečima turskih seizmologa, ovaj zemljotres bi mogao da postane jedan od najrazornijih u regionu u poslednje vreme.

Zemljotres

Prvi zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale dogodio se u Pazardžičkoj oblasti u provinciji Kahramanmaraš na dubini od 7 km u 04:17 časova po lokalnom vremenu.

Potresi se tada osećali pola sata u različitim regionima, uključujući i Ankaru, koja se nalazi 600 km od epicentra.

Potom su zabeležena još tri zemljotresa jačine od 6,4 do 6,6 stepeni u provinciji Gaziantep i 78 naknadnih potresa.

A new earthquake of magnitude 7.7 struck #Turkey a few minutes ago.

A building collapsed live:footage from the #Turkish city of #Diyarbakir.

912 dead in Turkey due to earthquake - Erdogan

The head of state added that another 5,385 people were injured.#Turchia#TurkeyEarthquake pic.twitter.com/fMT3dT5tpp — Feher_Junior (@Feher_Junior) 06. фебруар 2023.

U Turskoj je nakon zemljotresa u Kahramanmarašu registrovano 78 ponovljenih potresa.

Nekoliko sati nakon prvog zemljotresa, republički Sektor za vanredne situacije saopštio je da je magnituda naknadnih potresa u Turskoj počela da se smanjuje na 3,9-4,1.

Zemljotres se osetio u 10 provincija, uključujući Kahramanmaraš, Gaziantep, Hataj, Osmanije, Adijaman, Malatiju, Dijarbakir.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan nazvao je ovaj zemljotres najvećom prirodnom katastrofom za republiku od 1939. godine.

Žrtve i razaranja u Turskoj

Prema poslednjim podacima, na jugoistoku Turske je poginulo 912 ljudi , 5.385 je povređeno.

Najteže je pogođen okrug Kahramanmaraš, sa najmanje 70 mrtvih. Guverner pokrajine je najavio veoma ozbiljnu štetu, uz napomenu da je za sada nemoguće navesti ukupan broj žrtava i povređenih.

Najmanje 23 osobe su umrle u provinciji Malatija .

U provinciji Osmanije u zemljotresu je poginulo najmanje pet ljudi. Prvobitno je saopšteno da je najmanje 10 ljudi umrlo u provinciji Šanliurfa. Tada je njihov broj porastao na 15.



Razaranja su zabeležena u Adani, Gaziantepu, Dijarbakiru, Kahramanmarašu, Malatiji, Sanliurfi. Srušilo se više od 2.800 kuća, uključujući i višespratnice. Prema pisanju lista Ieni Šafak , zemljotres je srušio istorijsku tvrđavu u provinciji Gaziantep, koja je uvrštena na Uneskovu listu svetske baštine. Oštećenja na konstrukcijama nuklearne elektrane Akuju u izgradnji u Turskoj nisu zabeležena .

Turska luka Iskenderun je oštećena i privremeno je prestala sa radom.

Rekacija vlasti

Zemlja je proglasila najviši nivo uzbune. Obezbeđuje međunarodnu pomoć. Više od 9.000 spasilaca uključeno je u akcije traganja i spasavanja.

U Ankari je organizovan urgentni centar u zgradi Odeljenja za vanredne situacije. Njemu prisustvuju potpredsednik Fuat Oktaj, ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu, ministar životne sredine i urbanog razvoja Murat Kurum. Predsednik Redžep Tajip Erdogan je obavešten o situaciji u regionima pogođenim zemljotresom.

Spasilačke ekipe poslate su na jugoistok Turske iz drugih regiona republike da izvuku ljude iz ruševina.

Turski Crveni polumesec počeo je da snabdeva krvlju za pomoć žrtvama.

Organizacija je pozvala stanovnike republike da ga dodatno uzmu.

Za učešće u otklanjanju posledica zemljotresa, tursko vazduhoplovstvo je uključilo transportne avione.

Aerodromi gradova Kahramanmaraš i Gaziantep prestali su da služe civilnim letovima.



Zemljotresi u drugim zemljama

Potresi su se osetili u noći 6. februara širom Izraela, ali nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.

U kućama i stanovima u Nikoziji osetila se vibracija zidova i plafona: lusteri su se ljuljali, posuđe zvonilo, nameštaj se pomerao.

Snažne vibracije tla osetile su se u mnogim delovima Libana, uključujući Bejrut i dolinu Bekaa. Nema izveštaja o šteti ili žrtvama.

Potres se osetio u Bagdadu. Povratni udari su se nastavili nekoliko minuta, zidovi su se tresli u zgradama. Stambena naselja i hoteli u centru grada nisu pogođeni. Takođe nema izveštaja o šteti ili žrtvama širom zemlje.

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) 06. фебруар 2023.

Italijansko odeljenje za civilnu zaštitu upozorilo je na opasnost od cunamija na jugu zemlje, posebno kod obala južnog regiona Kalabrije, Apulije i Sicilije. Preporučuje se da se udaljite od priobalnih područja i da se pridržavate uputstava lokalnih vlasti.

