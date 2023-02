UZNEMIRUJUĆI SNIMAK: Čovek PRIKLJEŠTEN VISI SA ZGRADE i zove upomoć! Čuju se jauci, spasioci IZVLAČE DECU

U Turskoj i Siriji od noćas traju grozničavi napori spasilaca i lokalnog stanovništva u izvlačenju i pronalasku preživelih u ruševinama nakon razornog zemljotresa. U ponedeljak do podne brojka mrtvih popela se na više od 1.200.

Od toga je više od 900 žrtava potvrđeno u Turskoj, a oko 300 u Siriji, ali očekuje se da će brojka rasti, pogotovo u Siriji, zemlji koja je zahvaćena ratom, bez dobro organizovanih javnih službi.

Veruje se da su stotine ljudi zarobljene ispod ruševina zgrada i porodičnih kuća, a sve više zemalja javlja se i želi da pomogne unesrećenima. Celo jutro dolaze snimci stravičnih prizora, ali i potraga koje su završile uspešno, prenosi Jutarnji.hr.

A Powerful 7.8 magnitude #earthquake hits Turkey. The moment when rescue 🛟 team rescued a child alone without his family. In Türkiye's southern provinces #Turkey #deprem #Gaziantep #nurdagi #earthquakeinturkey pic.twitter.com/Q08xQWD37C



Bele kacige, volonterska spasilačka organizacija koja deluje na području Sirije pod kontrolom pobunjenika, objavila je da su na severu te ratom pogođene zemlje stotine obitelji zatrpane ruševinama i da je ta regija u stanju katastrofe. Problemi su to veći jer su ljudi zatrpani na niskim temperaturama, a tokom noći su se spasioci borili sa snežnom mećavom.

Ništa bolje nije ni na području turskog grada Gaziantepa, koji je na samoj granici, a prognoze najavljuju dalji pad temperature. Strahuje se da će crna brojka biti mnogo viša i da će brojni unesrećeni biti ispod građevina.

A little girl who was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey

