Čovek izvučen iz ruševina posle 30 sati: Novi zemljotres pogodio Tursku, broj poginulih prešao 5.000

Teški uslovi i niske temperature ometale su spasilačke napore u Turskoj i Siriji, dan nakon što je snažan zemljotres pogodio region, ubivši najmanje 4.300 ljudi.

U Turskoj je stradalo više od 2.920 osoba, a strahuje se da bi broj žrtava mogao da premaši 20.000.

Međunarodne spasilačke misije, koje su stigle u Tursku i Siriju, radile su tokom noći na pronalaženju preživelih.

The road between Gaziantep and Adana appears to have completely collapsed #TurkeyQuake pic.twitter.com/d1P40tSBdd