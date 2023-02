Ambasador Srbije u Turskoj Zoran Marković izjavio je za TV Pink da nema ni zvanične ni nezvanične informacije da je bilo ko od srpskih državljana stadao u zemljotresu u Turskoj ili da se nalazi među poveđenima.

- Nastradalo je 3.381 lice, 20.426 ljudi je povređeno, a srušilo se 5.775 stambenih objekata - rekao je Marković za TV Pink.

Kako kaže, ljudi u Ankari su potišteni, i svi koji imaju veze sa provincijama su orijentisani i prate vesti iz minuta u minut, jer su u toku potrage za ljudima koji su zaglavljeni ispod ruševina.

- Očekujemo da, ukoliko ima bilo kakvo saznanje da se neko naš nalazi u ugroženom područuju, odmah reagujemo u dogovoru sa turskim vlastima. Za sada nije bilo nijednog poziva, ni iz Srbije, ni odavde - rekao je Marković potom.

Govoreći o samom potresu, Marković kaže da je u toku prvog udara bio u Ankari u ambasadi. Tokom prvog potresa, kako kaže, u Ankari nije bilo podrhtavanja tla. Kako dodaje, oni su osetili drugu seriju zemljoitresa koja je usledila posle podneva.

- To se ozbiljno osetilo - kaže Marković.

Klimatolog Milan Stevančević rekao je da je ovaj zemljotres u Turskoj definitivno istorijski najjači, jači i od prethodnog koji je bio zabeležen pre 100 godina.

- Prvi Njutnov zakon kaže da se na zemlji ništa ne može pomeriti bez dejstva sile. Jedina sila koja dolazi sa Sunca je spoljna, elektromagnetna, i ako pratimo dešavanja na Suncu možemo da znamo šta se dešava na Zemlji. To su čestice sa električnim i magnetnim oprereženjem, i one su u obliku atmosferske reke, i kada ta reka dođe do nekog procepa, dolazi do zemljotresa, zbog jake sile i energije - dodao je klimatolog.

Energije sa Sunca imaju devijaciju magnetnog polja sa Zemlje, a ovoga puta instrumenti nemaju taj opseg kolika je bila devijacija.

- Ovaj prodor je bio ogroman, i nemamo instrumente da bismo otkrili kolika je ta energija bila. Ona je došla 28. januara, a do Turske je došlo oko 4. februara i tada je došlo do magnetisanja. To su svi rascepi od Istabbila do kraja istoka Turske - priča Stevančević.

Ako se luster ljulja, znači da smo daleko od epicentra, a ako podrhtava, vrti se u krug, onda smo u epicentru, objasnio je Stevančević.

Autor: