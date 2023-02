'DECA SU DOLE, ŽIVA SU, A NE MOŽEMO DO NJIH' Potresne scene nakon razornog zemljotresa, reči ovog čoveka KIDAJU DUŠU (VIDEO)

Na njemu se vidi muškarac koji stoji ispred ruševina i sluša kako ga žena, koja je zatrpana, zove "Pomozi!", dok lupa u nešto metalno, kako bi je čovek čuo.

"Slušajte, oni nas zovu, zatrpani su, zovu nas, ali niko ne dolazi. Oni su živi, ali ne možemo ih izvući. Pogledajte, u ovoj srušenoj zgradi su mi majka i otac. Ne mogu do njih. Kako da ih spasimo? Niko nije došao od jutra. Oni nas zovu, slušajte ih", priča Deniz koji plače jer ne može da dođe do preživelih.

"Nema vojske, službi... Nikoga"

Samo u Hataju je uništeno preko hiljadu zgrada. Jedan volonter došao je da pomogne iz Ankare.

"Spasio sam ženu, to je ljudski život. Ovde nema bezbednosnih službi, nema vojske, nikoga. Ostavljeni su", ispričao je volonter.

Tokom noći iz ruševina je izvučena devojčica u prašnjavoj pidžami. Prve reči su joj bile: "Gde mi je mama?".

"Naša deca su unutra, ne možemo ništa"

Spasioci i volonteri rizikuju živote da bi izvukli ljude koji su zaglavljeni pod ruševinama. Temperature padaju, a rizik od hipotermije opasno raste.

"Naša deca su tu, šta možemo? Pogledajte ovu zgradu, napola je srušena, rizikujemo sve da se sve sruši na nas. Ali šta da radimo? Pa zovu nas, to su ljudi", očajan je.

"Rođaci su mi mrtvi, nećakinja mi je umrla, imala je 17. Svastika je s troje dece ispod ruševina. Molite za nas, molite za nas. Nemamo nikoga, pogledajte okolo, nikoga", priča lokalni stanovnik.

