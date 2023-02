Snimci i slike iz mesta pogođenih ovom katastrofom su zastrašujući, ali snimak iz grada Jindire u blizini Alepa u Siriji pruža bar malo nade.

Naime, na snimku je navodno prikazana tek rođena beba koja je spašena iz ruševina jedne zgrade.

Čovek u smeđoj jakni i crnim pantalonama popeo se preko ruševina srušene kuće i pobegao sa bledom bebom nazad na sigurno.

Na video snimku može se videti kako jedan muškarac očajnički trči sa prašnjavim zelenim ćebetom koji potom dodaje spasiocu u nadi da će novorođenče održati u životu, prenosi Daily Mail.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW