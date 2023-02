IZGUBIO 12 ČLANOVA PORODICE U ZEMLJOTRESU - Suze ovog čoveka govore više od BILO KOJE REČI, jezive scene u Turskoj i Siriji (VIDEO)

Nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju u ponedeljak, spasioci se svim silama trude da izbave iz ruševina što više preživelih, ali kako vreme odmiče, između ostalog i velika hladnoća predstavlja smrtnu pretnju po zarobljene ljude koji čekaju na svoj spas, dok ceo svet svedoči stravičnim i potresnim scenama.

Turskim i sirijskim gradovima prolamaju se krici bola, dok se spasioci nadaju da će svaka naredna osoba, koju izvuku, biti živa. Imajući u vidu da vreme odmiče, nažalost su sve manje šanse za to.

Ceo svet zanemeo je nakon stravičnih potresa koji su do sada prema poslednjim procenama odneli skoro 8.000 života u Turskoj i Siriji, a na društvenim mrežama konstantno se pojavljuju snimci spasavanja, ali i ljudi koji su izgubili drage osobe, pa i čitave porodice u katastrofi. Iako ne razume svako jezik kojim govore, kroz njihove suze svako može da shvati o kakvom bolu je reč.

Tako je objavljen snimak jednog Sirijca, koji je u stravičnom zemljotresu izgubio 12 članova porodice. Naime, na suze ovog muškarca, kao ni na sve ostale potresne scene nakon katastrofe, niko nije ostao ravnodušan.

"Ovo nas je slomilo, slomilo nam je leđa", jedva je uspeo da izusti ovaj muškarac u bolu za poginulim članovima svoje porodice.

Usledili su brojni komentari podrške od strane korisnika, koji iskazuju svoj šok i tugu u komentarima.

"Boli da se gleda ovaj video", "Koliko poražavajuće, molim se za ovog muškarca, za Siriju, za Tursku", "Slomljena sam, Bog nek vam ublaži tugu", "Kada mislim da više ne mogu zaplakati...", samo su neki od komentara ljudi koji reči nemaju da opišu šok zbog ove katastrofe.

Objavljen je i snimak dečaka koji je zaglavljen u ruševinama, a kojem na čep daju vodu da pije.

Syrian child in Turkey under the rubble pic.twitter.com/JCYUk648uG — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) 07. фебруар 2023.

Iako su mu oči suzne od šoka, bola i neizvesnosti da li će da preživi, vidi se bar delić sreće jer ga je neko pronašao i pokušava da ga izbavi.

Takođe, troipogodišnji mališan po imenu Arif Kan izbavljen je nakon 43 sata u ruševinama, a pogled ovog dečaka takođe govori više od bilo koje reči.

Broj žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji je u konstantnom porastu. Prema najnovijim podacima više od 7.800 ljudi je poginulo, a povređeno je više od 38.000 osoba. Na hiljade objekata se srušilo.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan proglasio je tromesečno vanredno stanje u 10 provincija koje su najviše pogođene. Vlade širom sveta i međunarodne organizacije šalju pomoć.